Носок Майкла Джексона продали на аукционе за 6,2 тыс. евро

Отмечается, что выставленный на аукцион предмет гардероба упакован в рамку, а рядом с ним находится пропуск одного из техников, который работал во время концертного турне поп-звезды. Именно он во время разбора оборудования после концерта нашел носок и с того времени хранил у себя.