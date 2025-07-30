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Носок Майкла Джексона продали на аукционе за 6,2 тыс. евро

Сообщается, что аукцион состоялся в городе Ним во Франции. Украшенный кристаллами носок изначально оценивался в 3−4 тыс. евро, а стартовая стоимость составила 2,5 тыс. евро.

Коллекционный носок Майкла Джексона, который он носил во время концерта в Ницце в 1997 году, продали на аукционе за 6,2 тыс. евро, сообщает издание Le Figaro. Об этом информирует ТАСС.

Сообщается, что аукцион состоялся в городе Ним во Франции. Украшенный кристаллами носок изначально оценивался в 3−4 тыс. евро, а стартовая стоимость составила 2,5 тыс. евро. Утверждается, что носок был особенно заметен во время исполнения Майклом Джексоном песен «Beat it» и «Billie Jean», когда он демонстрировал свою знаменитую «лунную походку».

Отмечается, что выставленный на аукцион предмет гардероба упакован в рамку, а рядом с ним находится пропуск одного из техников, который работал во время концертного турне поп-звезды. Именно он во время разбора оборудования после концерта нашел носок и с того времени хранил у себя.