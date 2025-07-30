ФБР нашло готовые к уничтожению бумаги по якобы вмешательству России в американские выборы

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федеральное бюро расследований (ФБР) США обнаружило подготовленные к уничтожению секретные документы, относящиеся к расследованию приписываемого России вмешательства в выборы США 2016 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Fox News.
По его данным, «тысячи документов» хранились в подлежащих уничтожению мешках в «секретном помещении» в штаб-квартире ФБР в Вашингтоне. Среди документов, обнаруженных директором ФБР Кэшем Пателом, содержится дополнение к докладу бывшего спецпрокурора США Джона Дарема, который в 2023 году по итогам расследования сообщил, что ФБР действовало в нетипичной для себя манере в случае с инициированным расследованием о предполагаемых связях Трампа с Россией. В этом дополнении якобы есть данные, свидетельствующие о том, что разведка США заранее получила от иностранных источников указания на то, что «ФБР сыграет роль в распространении нарратива о предполагаемых связях Трампа с Россией».
По информации Fox News, ФБР в сотрудничестве с ЦРУ, аппаратом директора национальной разведки, Минюстом США и АНБ занимается рассекречиванием документа. После этого он будет передан в юридический комитет Сената Конгресса США, который намерен опубликовать его.
Спецслужбы США в 2016 году инкриминировали России вмешательство в американский избирательный процесс. Расследованием занимался спецпрокурор США Роберт Мюллер. 18 апреля 2019 года Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором спецпрокурор признал, что не выявил сговора выигравшего выборы Трампа с Россией. Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами. Москва также называла беспочвенными утверждения о ее попытках повлиять на ход выборов в США. -0-