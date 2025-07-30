ФБР нашло готовые к уничтожению бумаги по якобы вмешательству России в американские выборы

По его данным, «тысячи документов» хранились в подлежащих уничтожению мешках в «секретном помещении» в штаб-квартире ФБР в Вашингтоне. Среди документов, обнаруженных директором ФБР Кэшем Пателом, содержится дополнение к докладу бывшего спецпрокурора США Джона Дарема, который в 2023 году по итогам расследования сообщил, что ФБР действовало в нетипичной для себя манере в случае с инициированным расследованием о предполагаемых связях Трампа с Россией. В этом дополнении якобы есть данные, свидетельствующие о том, что разведка США заранее получила от иностранных источников указания на то, что «ФБР сыграет роль в распространении нарратива о предполагаемых связях Трампа с Россией».