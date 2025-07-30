В Чехию доставили нефть с превышением концентрации органических хлоридов

По данным портала РИА-Новости, Чешская Республика столкнулась с проблемой загрязнения нефти, поступившей из Азербайджана. По данным агентства ЧТК, объем некондиционного сырья составил 60 тысяч кубометров, в котором зафиксировано превышение концентрации органических хлоридов.