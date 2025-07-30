В Чехию доставили нефть с превышением концентрации органических хлоридов

По данным портала РИА-Новости, Чешская Республика столкнулась с проблемой загрязнения нефти, поступившей из Азербайджана. По данным агентства ЧТК, объем некондиционного сырья составил 60 тысяч кубометров, в котором зафиксировано превышение концентрации органических хлоридов.
Несмотря на инцидент, функционирование чешских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) остается стабильным. Поддержание бесперебойной работы трубопроводной системы и обеспечение потребностей внутреннего рынка не подвергаются риску.
Загрязненная партия нефти, оцениваемая в 60 тысяч кубометров, временно размещена на территории НПЗ. Планируется постепенное разбавление этого объема чистой нефтью для снижения концентрации вредных веществ.
Следует отметить, что 60 тысяч кубометров — это объем, который обычно покрывает потребности НПЗ в течение нескольких дней.