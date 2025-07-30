Сенатор Грэм*: Трамп изменит правила игры по санкциям против России

Трамп планирует новые санкции против России.
Президент США Дональд Трамп планирует ввести импортные пошлины против государств, закупающих российские нефть и газ, чтобы ограничить финансовые возможности Москвы для ведения СВО на Украине. Об этом 30 июля сообщил американский сенатор Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов) в своем заявлении, опубликованном в соцсети X.
«Россия, ты научилась обходить санкции и жить с ними. Но, похоже, ты не поняла, что Трамп меняет правила игры: он собирается ввести пошлины против стран, которые покупают у тебя нефть и газ», — говорится в сообщении сенатора. Грэм также подчеркнул, что большинство членов конгресса США, как среди республиканцев, так и среди демократов, готовы поддержать инициативу Трампа по введению новых ограничительных мер.
Ранее Дональд Трамп объявил о сокращении установленного им ранее 50-дневного срока для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10−12 дней. Он мотивировал это отсутствием прогресса в мирном урегулировании конфликта. По данным американских властей, в случае недостижения соглашения Вашингтон готов ввести 100-процентные пошлины на товары из России и применить вторичные санкции к странам, продолжающим импортировать российскую нефть. При этом сам Трамп выразил сомнение в эффективности подобных мер против российской экономики.
В российском руководстве неоднократно заявляли о способности страны противостоять санкционному давлению. Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия уже адаптировалась к санкциям и выработала к ним «иммунитет».
*Линдси Грэм, внесен в России в список террористов и экстремистов.