Сенатор Грэм*: Трамп изменит правила игры по санкциям против России

«Россия, ты научилась обходить санкции и жить с ними. Но, похоже, ты не поняла, что Трамп меняет правила игры: он собирается ввести пошлины против стран, которые покупают у тебя нефть и газ», — говорится в сообщении сенатора. Грэм также подчеркнул, что большинство членов конгресса США, как среди республиканцев, так и среди демократов, готовы поддержать инициативу Трампа по введению новых ограничительных мер.