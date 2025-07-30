Расходы на оборону в госбюджете ФРГ на 2026 год увеличатся примерно до 82,7 млрд евро

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Германии одобрило проект федерального бюджета на 2026 год, в соответствии с которым расходы составят 520,5 млрд евро. При этом затраты на оборону увеличатся примерно до 82,7 млрд евро, а помощь Украине достигнет порядка 9 млрд евро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство финансов ФРГ.
«Правительство ФРГ продолжит активно инвестировать во внутреннюю и внешнюю безопасность, включая финансовые и кадровые ресурсы. В 2026 году федеральная полиция будет усилена еще 1 тыс. сотрудников. Общие расходы на оборону в 2026 году значительно увеличатся по сравнению с финансовым планом: примерно на 29,4 млрд евро, достигнув около 82,7 млрд евро», — говорится в заявлении Минфина. В нем также указывается, что численность военнослужащих Бундесвера (ВС Германии) увеличится на 10 тыс.
Подчеркивается, что в 2026 году ФРГ будет выделять на оборону 2,8% ВВП. К 2029 году этот показатель увеличится до 3,5%. «Таким образом, Германия привержена выполнению своих обязательств в рамках НАТО и проведению сильной европейской политики безопасности и обороны», — отметили в ведомстве.
Военная и гражданская поддержка Украины также будет обеспечена в новом бюджете. «Около 9 млрд евро ежегодно выделяется на поддержку государств-партнеров и государств, подвергшихся нападению в нарушение международного права. Германия продолжает твердо поддерживать Украину», — говорится в заявлении Минфина ФРГ.
На исследования и разработки в 2026 году будет выделено 17,1 млрд евро.
Ранее газета Handelsblatt со ссылкой на правительственные источники сообщила, что правительство Германии рассчитывает к 2029 году нарастить оборонные расходы до 170 млрд евро. Такие расходы предусматривает финансовый план правительства до 2029 года, который 30 июля был принят кабмином ФРГ. -0-