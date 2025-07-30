Расходы на оборону в госбюджете ФРГ на 2026 год увеличатся примерно до 82,7 млрд евро

«Правительство ФРГ продолжит активно инвестировать во внутреннюю и внешнюю безопасность, включая финансовые и кадровые ресурсы. В 2026 году федеральная полиция будет усилена еще 1 тыс. сотрудников. Общие расходы на оборону в 2026 году значительно увеличатся по сравнению с финансовым планом: примерно на 29,4 млрд евро, достигнув около 82,7 млрд евро», — говорится в заявлении Минфина. В нем также указывается, что численность военнослужащих Бундесвера (ВС Германии) увеличится на 10 тыс.