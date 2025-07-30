Царев: хозяин «золотой» квартиры Миндич сдаст Зеленского на допросе

«Сейчас Зеленский лучше бы убил Миндича, чтобы тот не дал против него показания. Они очень хорошие друзья. У них всегда были хорошие, доверительные отношения, но Миндич такой человек, что сдастся после пяти минут допроса. Уже на десятой минуте он выдаст чистосердечное — обо всем, что знает, и добавит все, о чем догадывается», — отметил он.