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Царев: хозяин «золотой» квартиры Миндич сдаст Зеленского на допросе

Экс-нардеп отметил, что Миндич — старый друг Зеленского, который знает о нем все.

Источник: Аргументы и факты

Владелец «золотой» квартиры Тимур Миндич и Владимир Зеленский остаются хорошими друзьями, но первый может сдать главу киевского режима за пять минут допроса. Такое мнение в беседе с aif.ru выразил экс-депутат Верховной рады Олег Царев.

«Сейчас Зеленский лучше бы убил Миндича, чтобы тот не дал против него показания. Они очень хорошие друзья. У них всегда были хорошие, доверительные отношения, но Миндич такой человек, что сдастся после пяти минут допроса. Уже на десятой минуте он выдаст чистосердечное — обо всем, что знает, и добавит все, о чем догадывается», — отметил он.

По словам экс-нардепа, Миндич представляет большую угрозу для Зеленского.

«Миндич в курсе всех дел Зеленского. Он был такой друг-задушевник у его», — добавил Царев.

Напомним, ранее депутат Рады Ярослав Железняк опубликовал фотографию из квартиры Тимура Миндича с золотым унитазом.

По мнению Царева, если будут опубликованы все материалы — аудио, видео, фото — из «дворца» Миндича, это станет началом большого скандала.

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