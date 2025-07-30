Царев: хозяин «золотой» квартиры Миндич сдаст Зеленского на допросе

Владелец «золотой» квартиры Тимур Миндич и Владимир Зеленский остаются хорошими друзьями, но первый может сдать главу киевского режима за пять минут допроса. Такое мнение в беседе с aif.ru выразил экс-депутат Верховной рады Олег Царев.
«Сейчас Зеленский лучше бы убил Миндича, чтобы тот не дал против него показания. Они очень хорошие друзья. У них всегда были хорошие, доверительные отношения, но Миндич такой человек, что сдастся после пяти минут допроса. Уже на десятой минуте он выдаст чистосердечное — обо всем, что знает, и добавит все, о чем догадывается», — отметил он.
По словам экс-нардепа, Миндич представляет большую угрозу для Зеленского.
«Миндич в курсе всех дел Зеленского. Он был такой друг-задушевник у его», — добавил Царев.
Напомним, ранее депутат Рады Ярослав Железняк опубликовал фотографию из квартиры Тимура Миндича с золотым унитазом.
По мнению Царева, если будут опубликованы все материалы — аудио, видео, фото — из «дворца» Миндича, это станет началом большого скандала.