Итоговый документ по Палестине приняли 17 стран, Евросоюз и Лига арабских государств

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 17 стран, Евросоюз и Лига арабских государств приняли итоговый документ инициированной Саудовской Аравией и Францией конференции ООН по урегулированию палестинского вопроса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова главы саудовского внешнеполитического ведомства принца Фейсала бен Фархана Аль Сауда.
«От имени Королевства Саудовская Аравия, Французской Республики и основных государств, участвующих в рабочих группах международной конференции по урегулированию палестинского вопроса и реализации решения о создании двух государств, — Бразилии, Канады, Египта, Индонезии, Ирландии, Италии, Японии, Иорданского Хашимитского Королевства, Мексики, Норвегии, Катара, Сенегала, Испании, Турции, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, а также Европейского союза и Лиги арабских государств я рад объявить о принятии итогового документа конференции», — сказал министр.
По словам принца, документ содержит комплексные предложения по урегулированию палестинского вопроса путем выполнения ряда политических, экономических, гуманитарных и юридических мер. Глава МИД Саудовской Аравии призвал другие страны поддержать этот документ до завершения 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. -0-