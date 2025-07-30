Итоговый документ по Палестине приняли 17 стран, Евросоюз и Лига арабских государств

«От имени Королевства Саудовская Аравия, Французской Республики и основных государств, участвующих в рабочих группах международной конференции по урегулированию палестинского вопроса и реализации решения о создании двух государств, — Бразилии, Канады, Египта, Индонезии, Ирландии, Италии, Японии, Иорданского Хашимитского Королевства, Мексики, Норвегии, Катара, Сенегала, Испании, Турции, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, а также Европейского союза и Лиги арабских государств я рад объявить о принятии итогового документа конференции», — сказал министр.