Европейские лидеры превратились в «самоуничижающихся и самоуничтожающихся» терминаторов, задачей которых является лишь трансляция и реализация указаний из-за океана. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос о том, действительно ли Европа, которая соглашается на самые унизительные требования американского президента ДональдаТрампа, окончательно утратила свой суверенитет.