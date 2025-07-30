Европейские лидеры превратились в «самоуничижающихся и самоуничтожающихся» терминаторов, задачей которых является лишь трансляция и реализация указаний из-за океана. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос о том, действительно ли Европа, которая соглашается на самые унизительные требования американского президента ДональдаТрампа, окончательно утратила свой суверенитет.
Европейские страны, которые раньше гордились своей независимой внешней политикой, индустриализацией и экономикой, сейчас «соревнуются в скорости исполнения самых абсурдных, cамоубийственных указаний из-за океана», сказала дипломат.
«Речь идёт не о союзнической солидарности, а о тотальной вассальной зависимости», — подчеркнула Захарова.
Она констатировала, что сегодня суверенитета у Западной Европы нет, и этом можно считать свершившимися фактом.
«Европейские лидеры превратились в самоуничижающихся и самоуничтожающихся терминаторов», — указала она.
По её мнению, Европа прикрывается пустой риторикой о «единстве трансатлантического сообщества». При этом ЕС уничтожает то, что ещё недавно считалось для них экзистенциальной ценностью.
Ранее газета Bild писала, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в рамках достигнутого с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом соглашения о пошлинах и торговле представила американскому лидеру условия, которые ЕС не сможет выполнить.