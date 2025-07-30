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Скоро появится прослушка из золотой квартиры «кошелька» Зеленского Миндича

Вакаров отметил, что именно с Миндичем связаны наезды Зеленского на все антикоррупционные структуры.

Источник: Аргументы и факты

Квартиру соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича прослушивали сотрудники НАБУ. Об этом корреспонденту aif.ru заявил политолог Василий Вакаров.

Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк показал в Telegram фотографию из квартиры Миндича. На снимке видна уборная, которая выполнена в золотых цветах. В частности, на фотографии заметны унитаз и биде аналогичного цвета.

«Я бы обратил внимание на то, что именно с Миндичем связана вся эта ситуация, которая касается наезда Зеленского на все антикоррупционные структуры — НАБУ, САП. Очень важно, я еще неделю назад, как только это все раскручивалось, разговаривал со своими приятелями, знакомыми, которые остались в Киеве. Мне сообщили, что НАБУ прослушивал квартиру Миндича — это правда. Я уверен, что прослушивались и просматривались все действия, которые происходили на квартире у Мандича», — сказал собеседник издания.

До этого бывший депутат Верховной рады Олег Царев в беседе с aif.ru сообщил, что Миндич вполне может иметь «золотую» квартиру, фото которой опубликовал Железняк. По его словам, размещенный в Сети кадр может стать началом большого скандала.

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