Скоро появится прослушка из золотой квартиры «кошелька» Зеленского Миндича

Квартиру соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича прослушивали сотрудники НАБУ. Об этом корреспонденту aif.ru заявил политолог Василий Вакаров.
Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк показал в Telegram фотографию из квартиры Миндича. На снимке видна уборная, которая выполнена в золотых цветах. В частности, на фотографии заметны унитаз и биде аналогичного цвета.
«Я бы обратил внимание на то, что именно с Миндичем связана вся эта ситуация, которая касается наезда Зеленского на все антикоррупционные структуры — НАБУ, САП. Очень важно, я еще неделю назад, как только это все раскручивалось, разговаривал со своими приятелями, знакомыми, которые остались в Киеве. Мне сообщили, что НАБУ прослушивал квартиру Миндича — это правда. Я уверен, что прослушивались и просматривались все действия, которые происходили на квартире у Мандича», — сказал собеседник издания.
До этого бывший депутат Верховной рады Олег Царев в беседе с aif.ru сообщил, что Миндич вполне может иметь «золотую» квартиру, фото которой опубликовал Железняк. По его словам, размещенный в Сети кадр может стать началом большого скандала.