Скоро появится прослушка из золотой квартиры «кошелька» Зеленского Миндича

«Я бы обратил внимание на то, что именно с Миндичем связана вся эта ситуация, которая касается наезда Зеленского на все антикоррупционные структуры — НАБУ, САП. Очень важно, я еще неделю назад, как только это все раскручивалось, разговаривал со своими приятелями, знакомыми, которые остались в Киеве. Мне сообщили, что НАБУ прослушивал квартиру Миндича — это правда. Я уверен, что прослушивались и просматривались все действия, которые происходили на квартире у Мандича», — сказал собеседник издания.