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С Украины сбежал очередной футболист

Игрок харьковской футбольной команды покинул территорию Украины без разрешения.

Игрок харьковской футбольной команды покинул территорию Украины без разрешения. Алексей Сидоров, выступавший за клуб «Металлист-1925» в качестве нападающего, самовольно покинул пределы государства.

Согласно информации, предоставленной пресс-службой клуба, Сидоров внезапно прекратил посещать тренировочные занятия и перестал выходить на связь.

Спустя некоторое время представители футболиста сообщили, что он уехал из страны, сославшись на «семейные обстоятельства». Способ пересечения границы и текущее местонахождение Сидорова остаются неизвестными.