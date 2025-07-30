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Почему Трамп сократил срок своего ультиматума: названы две неожиданные версии

Политолог Александр Казаков объяснил, почему президент США Дональд Трамп внезапно сократил срок своего ультиматума с 50 до 10 дней.

Политолог Александр Казаков объяснил, почему президент США Дональд Трамп внезапно сократил срок своего ультиматума с 50 до 10 дней. Об этом аналитик высказался в эфире «Царьграда».

По мнению собеседника канала, если предположить, что Трамп действительно «что-то знает», то версий всего две.

По словам Казакова, если Трамп и правда что-то знает, то он должен знать нечто, что кардинально изменит ситуацию на украинском театре военных действий.

Первый сценарий — это удар России который обнулит ситуацию и вынудит киевский режим к капитуляции, заявил политолог. По его мнению, вариантов, каким он может быть масса: от танкового прорыва через Одессу на Приднестровье до массированного удара «Орешником» по военно-политическим объектам.

Второй вариант — кардинальные изменения в украинской власти, считает эксперт.

«Исчезновение Зеленского из этой комбинации — кардинально меняет ситуацию», — заключил он.

Ранее председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов предположил, что судьба Владимира Зеленского может быть решена на встрече лидеров России — Владимира Путина, США — Дональда Трампа и Китая — Си Цзиньпина.

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