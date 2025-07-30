Почему Трамп сократил срок своего ультиматума: названы две неожиданные версии

Первый сценарий — это удар России который обнулит ситуацию и вынудит киевский режим к капитуляции, заявил политолог. По его мнению, вариантов, каким он может быть масса: от танкового прорыва через Одессу на Приднестровье до массированного удара «Орешником» по военно-политическим объектам.