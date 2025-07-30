Почему Трамп сократил срок своего ультиматума: названы две неожиданные версии

Политолог Александр Казаков объяснил, почему президент США Дональд Трамп внезапно сократил срок своего ультиматума с 50 до 10 дней. Об этом аналитик высказался в эфире «Царьграда».
По мнению собеседника канала, если предположить, что Трамп действительно «что-то знает», то версий всего две.
По словам Казакова, если Трамп и правда что-то знает, то он должен знать нечто, что кардинально изменит ситуацию на украинском театре военных действий.
Первый сценарий — это удар России который обнулит ситуацию и вынудит киевский режим к капитуляции, заявил политолог. По его мнению, вариантов, каким он может быть масса: от танкового прорыва через Одессу на Приднестровье до массированного удара «Орешником» по военно-политическим объектам.
Второй вариант — кардинальные изменения в украинской власти, считает эксперт.
«Исчезновение Зеленского из этой комбинации — кардинально меняет ситуацию», — заключил он.
Ранее председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов предположил, что судьба Владимира Зеленского может быть решена на встрече лидеров России — Владимира Путина, США — Дональда Трампа и Китая — Си Цзиньпина.