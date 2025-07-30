Владелец золотой квартиры Миндич является теневым генералом при Зеленском

«Когда Зеленский был еще в “Квартале 95”, Миндич был не карманом, а спонсором главы киевского режима. Это он на них работал, они обеспечивали продвижение, финансирование. То есть он был таким инвестором-продюсером. Потом на них уже обратил внимание предприниматель Игорь Коломойский*, когда началась политическая деятельность — это уже была совершенно другая вещь. А Миндич сейчас, возможно, стал кошельком, но это бывает, когда человек-инвестор, продюсер, а потом, когда уже сделали Зеленского, он, конечно же, участвовал в самых серьезных схемах, переговорах, знаете, таких непубличных схемах», — сказал собеседник издания.