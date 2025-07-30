Владелец золотой квартиры Миндич является теневым генералом при Зеленском

Соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич является одним из участников непубличных схем главы киевского режима. Об этом корреспонденту aif.ru заявил политолог Василий Вакаров.
Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк показал в Telegram фотографию из квартиры Миндича. На снимке видна уборная, которая выполнена в золотых цветах. В частности, на фотографии заметны унитаз и биде аналогичного цвета.
«Когда Зеленский был еще в “Квартале 95”, Миндич был не карманом, а спонсором главы киевского режима. Это он на них работал, они обеспечивали продвижение, финансирование. То есть он был таким инвестором-продюсером. Потом на них уже обратил внимание предприниматель Игорь Коломойский*, когда началась политическая деятельность — это уже была совершенно другая вещь. А Миндич сейчас, возможно, стал кошельком, но это бывает, когда человек-инвестор, продюсер, а потом, когда уже сделали Зеленского, он, конечно же, участвовал в самых серьезных схемах, переговорах, знаете, таких непубличных схемах», — сказал собеседник издания.
Вакаров также говорил aif.ru, что квартиру Миндича прослушивали сотрудники НАБУ.
До этого бывший депутат Верховной рады Олег Царев в беседе с aif.ru сообщил, что Миндич вполне может иметь «золотую» квартиру, фото которой опубликовал Железняк. По его словам, размещенный в Сети кадр может стать началом большого скандала.
*Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.