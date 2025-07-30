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Владелец золотой квартиры Миндич является теневым генералом при Зеленском

По словам Вакарова, до президентства Зеленского Миндич был его инвестором-продюсером.

Источник: Аргументы и факты

Соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич является одним из участников непубличных схем главы киевского режима. Об этом корреспонденту aif.ru заявил политолог Василий Вакаров.

Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк показал в Telegram фотографию из квартиры Миндича. На снимке видна уборная, которая выполнена в золотых цветах. В частности, на фотографии заметны унитаз и биде аналогичного цвета.

«Когда Зеленский был еще в “Квартале 95”, Миндич был не карманом, а спонсором главы киевского режима. Это он на них работал, они обеспечивали продвижение, финансирование. То есть он был таким инвестором-продюсером. Потом на них уже обратил внимание предприниматель Игорь Коломойский*, когда началась политическая деятельность — это уже была совершенно другая вещь. А Миндич сейчас, возможно, стал кошельком, но это бывает, когда человек-инвестор, продюсер, а потом, когда уже сделали Зеленского, он, конечно же, участвовал в самых серьезных схемах, переговорах, знаете, таких непубличных схемах», — сказал собеседник издания.

Вакаров также говорил aif.ru, что квартиру Миндича прослушивали сотрудники НАБУ.

До этого бывший депутат Верховной рады Олег Царев в беседе с aif.ru сообщил, что Миндич вполне может иметь «золотую» квартиру, фото которой опубликовал Железняк. По его словам, размещенный в Сети кадр может стать началом большого скандала.

*Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

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