Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп назвал БРИКС антиамериканским объединением, угрожающим доллару

По словам Трампа, БРИКС стремится лишить доллар статуса мировой резервной валюты.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп заявил, что объединение БРИКС выступает против Соединенных Штатов и стремится лишить доллар статуса мировой резервной валюты. Об этом он сообщил, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

«БРИКС — это, по сути, группа стран, настроенных против Соединенных Штатов. В нее входит даже Индия, если вы можете в это поверить», — отметил Трамп, комментируя предстоящие пошлины на импорт из Индии.

Он также подчеркнул, что БРИКС ведет «атаку на доллар».

«Мы не позволим никому нападать на доллар», — добавил глава Белого дома.

Говоря о причинах введения новых торговых пошлин в отношении Индии, Трамп отметил, что это связано «отчасти с БРИКС, отчасти — с торговлей», уточнив, что у США существует «огромный дефицит» торгового баланса с этой страной.

8 июля американский лидер объявил о планах ввести импортные пошлины в размере 10% для стран-членов БРИКС. Он утверждал, что эти страны стремятся ослабить доллар и лишить его статуса мирового стандарта. Трамп заверил, что США не допустят утраты долларом статуса резервной валюты.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше