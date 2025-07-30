Трамп назвал БРИКС антиамериканским объединением, угрожающим доллару

Президент США Дональд Трамп заявил, что объединение БРИКС выступает против Соединенных Штатов и стремится лишить доллар статуса мировой резервной валюты. Об этом он сообщил, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.
«БРИКС — это, по сути, группа стран, настроенных против Соединенных Штатов. В нее входит даже Индия, если вы можете в это поверить», — отметил Трамп, комментируя предстоящие пошлины на импорт из Индии.
Он также подчеркнул, что БРИКС ведет «атаку на доллар».
«Мы не позволим никому нападать на доллар», — добавил глава Белого дома.
Говоря о причинах введения новых торговых пошлин в отношении Индии, Трамп отметил, что это связано «отчасти с БРИКС, отчасти — с торговлей», уточнив, что у США существует «огромный дефицит» торгового баланса с этой страной.
8 июля американский лидер объявил о планах ввести импортные пошлины в размере 10% для стран-членов БРИКС. Он утверждал, что эти страны стремятся ослабить доллар и лишить его статуса мирового стандарта. Трамп заверил, что США не допустят утраты долларом статуса резервной валюты.