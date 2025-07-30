Трамп счел БРИКС угрозой для доллара и начал угрожать пошлинами

Обосновывая решение о введении 10-процентных импортных пошлин на товары из стран БРИКС, Трамп пояснил, что этот шаг связан как с торговыми вопросами, так и с действиями объединения. По его словам, США имеют значительный торговый дефицит с Индией, а члены БРИКС, по мнению президента, намерены «повредить доллару» и добиться того, чтобы американская валюта перестала быть мировым стандартом.