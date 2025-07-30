Жители шести городов Украины вышли на протесты против ограничения полномочий НАБУ и САП

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жители Харькова, Львова, Днепра (ранее — Днепропетровск), Одессы и Запорожья вышли в среду на акцию протеста против ограничения полномочий антикоррупционных ведомств — Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство РБК-Украина.
«По состоянию на вечер люди вышли на акции в Запорожье, Харькове, Львове, Днепре и Одессе», — указано в материале, опубликованном в Telegram-канале агентства.
Украинские СМИ перед этим сообщали, что на акцию протеста против ограничения полномочий НАБУ и САП вышли жители Киева. −0-