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Жители шести городов Украины вышли на протесты против ограничения полномочий НАБУ и САП

«По состоянию на вечер люди вышли на акции в Запорожье, Харькове, Львове, Днепре и Одессе», — указано в материале, опубликованном в Telegram-канале агентства.

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жители Харькова, Львова, Днепра (ранее — Днепропетровск), Одессы и Запорожья вышли в среду на акцию протеста против ограничения полномочий антикоррупционных ведомств — Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство РБК-Украина.

«По состоянию на вечер люди вышли на акции в Запорожье, Харькове, Львове, Днепре и Одессе», — указано в материале, опубликованном в Telegram-канале агентства.

Украинские СМИ перед этим сообщали, что на акцию протеста против ограничения полномочий НАБУ и САП вышли жители Киева. −0-