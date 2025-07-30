Кадыров рассказал, почему больше не улыбается

«Вы давно не видели, чтобы я смеялся. Я не смеюсь — я жду. Я смотрю. Я запоминаю», — написал Кадыров, добавив, что враги наблюдают за ними с «отвращением и злобой».
Он отметил, что в каждом чеченце есть то, чего нельзя купить или украсть — честь, верность и память о тех, кто отдал всё ради будущих поколений. Глава республики заверил, что чеченцы не сломаются, потому что они рождены стоять плечом к плечу за своих людей и свою землю.
«Сколько бы они ни шептали в темноте, сколько бы ни строили планы, победа наша не за горами», — подытожил Кадыров.
Ранее Life.ru писал, что глава Чечни выложил фото со своим наследником. Рамзан Кадыров заявил, что одержал победу в товарищеском шахматном матче над своим сыном Ахматом. Первую стадию шахматной партии он назвал «довольно острой». Кадыров также добавил, что теперь они с сыном будут готовиться к реваншу.