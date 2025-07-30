Кадыров рассказал, почему больше не улыбается

Он отметил, что в каждом чеченце есть то, чего нельзя купить или украсть — честь, верность и память о тех, кто отдал всё ради будущих поколений. Глава республики заверил, что чеченцы не сломаются, потому что они рождены стоять плечом к плечу за своих людей и свою землю.