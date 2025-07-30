Пенсионера из Орши мошенники обманули на Br44 тыс. Подробности истории

Злоумышленники обманули жителя Орши на сумму около Br44 тыс., курьер мошенников задержан, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Беларуси.
По данным следствия, ранее, 24 июля, 77-летнему жителю Орши в одном из мессенджеров позвонил неизвестный. Он представился сотрудником сотовой связи и под предлогом продления договора получил паспортные данные пенсионера.
Затем по видеозвонку лжесотрудник отдела финансовых расследований, который был одет в форму правоохранителей, рассказал историю о том, что якобы из-за предоставленных паспортных данных на имя мужчины оформлены два кредита. После неизвестный стал запугивать проведением обыска и изъятием денег. Получив сведения о наличии в доме денежных средств, злоумышленник предложил помощь в виде «декларирования».
В результате пенсионер выполнил указания злоумышленников: отдал курьеру мошенников $14 тыс. и Br3 тыc. После этого мужчине сообщили, что задекларированные деньги вернут утром.
О случившемся мужчина сообщил дочери, которая сразу рассказала о мошенниках правоохранительным органам. Вскоре следователи возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.
Курьер злоумышленников был задержан в аэропорту Минска. К этому моменту он успел перевести похищенные деньги и получить за свою «работу» часть похищенной суммы. Курьер заключен под стражу.
Расследование уголовного дела продолжается.