Пенсионера из Орши мошенники обманули на Br44 тыс. Подробности истории

Затем по видеозвонку лжесотрудник отдела финансовых расследований, который был одет в форму правоохранителей, рассказал историю о том, что якобы из-за предоставленных паспортных данных на имя мужчины оформлены два кредита. После неизвестный стал запугивать проведением обыска и изъятием денег. Получив сведения о наличии в доме денежных средств, злоумышленник предложил помощь в виде «декларирования».