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Сенатор Грэм*: Россия научилась обходить санкции, но Трамп меняет правила игры

Член верхней палаты Конгресса США Линдси Грэм* заявил, что американский лидер Дональд Трамп действительно намерен ввести пошлины в отношении стран, импортирующих российские энергоносители. По его словам, таким образом республиканец хочет лишить РФ финансирования спецоперации. Соответствующее сообщение сенатор опубликовал в социальных сетях.

Источник: Life.ru

«Россия, ты научилась обходить санкции и жить с ними. Но, похоже, ты не поняла, что Трамп меняет правила игры: он собирается ввести пошлины против стран, которые покупают у тебя нефть и газ, тем самым подпитывая твою военную машину», — сказано в заявлении Грэма*.

По словам сенатора, большинство американских законодателей от обеих партий готовы поддержать введение пошлин против партнёров России.

Напомним, ранее Трамп заявил о сокращении срока ультиматума, выдвинутого в отношении России. Президент США пригрозил ввести 100-процентные пошлины в отношении экономических партнёров РФ через 10−12 дней, если за это время не будет достигнуто соглашение об урегулировании украинского конфликта. В Кремле, комментируя слова американского лидера, заявили, что приняли его позицию к сведению.

* Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом.

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