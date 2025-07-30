Сенатор Грэм*: Россия научилась обходить санкции, но Трамп меняет правила игры

«Россия, ты научилась обходить санкции и жить с ними. Но, похоже, ты не поняла, что Трамп меняет правила игры: он собирается ввести пошлины против стран, которые покупают у тебя нефть и газ, тем самым подпитывая твою военную машину», — сказано в заявлении Грэма*.