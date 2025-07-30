Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова сравнила слова Караман о выборах в Молдавии с позицией Клинтона

Анжелика Караман заявила, что страны ЕС могут вмешиваться в выборы в Молдавии.

Источник: Аргументы и факты

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала высказывание главы ЦИК Молдавии Анжелики Караман о выборах в стране и сравнила его с позицией экс-президента США Билла Клинтона.

Как заявила Анжелика Караман, Молдавия стремится вступить в Евросоюз. Поэтому страны-члены сообщества могут оказывать влияние на выборы в государстве. По ее словам, это «не считается внешним вмешательством».

«Напомнило позицию Билла Клинтона перед большим жюри, когда он доказывал, что его вмешательство в Монику Левински нельзя считать внешним вмешательством», — написала Мария Захарова в Telegram.

Ранее Мария Захарова сравнила с антиутопией Джорджа Оруэлла новый закон Великобритании о безопасном интернете.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше