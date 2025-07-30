Захарова сравнила слова Караман о выборах в Молдавии с позицией Клинтона

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала высказывание главы ЦИК Молдавии Анжелики Караман о выборах в стране и сравнила его с позицией экс-президента США Билла Клинтона.
Как заявила Анжелика Караман, Молдавия стремится вступить в Евросоюз. Поэтому страны-члены сообщества могут оказывать влияние на выборы в государстве. По ее словам, это «не считается внешним вмешательством».
«Напомнило позицию Билла Клинтона перед большим жюри, когда он доказывал, что его вмешательство в Монику Левински нельзя считать внешним вмешательством», — написала Мария Захарова в Telegram.
Ранее Мария Захарова сравнила с антиутопией Джорджа Оруэлла новый закон Великобритании о безопасном интернете.