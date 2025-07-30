Грэм: Трамп стремится ввести пошлины, чтобы лишить РФ финансирования СВО

Американский сенатор Линдси Грэм* заявил в соцсети X** о намерении президента США Дональда Трампа ввести импортные пошлины против стран, покупающих российскую нефть и газ.
По его мнению, данная мера направлена на то, чтобы лишить Москву финансирования специальной военной операции (СВО) на Украине.
«Россия научилась обходить санкции и жить с ними. Но, похоже, она не поняла, что Трамп меняет правила игры: он собирается ввести пошлины против стран, которые покупают у тебя нефть и газ, тем самым подпитывая твою военную машину», — написал Грэм.
Сенатор добавил, что «большинство в американском конгрессе, как республиканцев, так и демократов, готовы поддержать Трампа» в этом решении.
Напомним, ранее Трамп заявил, что Вашингтон рассчитывает в течение 10 дней достичь договоренностей с Россией по ситуации на Украине. В противном случае, по его словам, Соединенные Штаты готовы ввести импортные пошлины в качестве меры давления.
* внесен в России в список террористов и экстремистов.
* соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.