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На Запорожской АЭС предложили МАГАТЭ провести дополнительные замеры радиации

Директор ЗАЭС Юрий Черничук рассказал о ситуации с замерами радиационного фона на станции.

Источник: Комсомольская правда

Руководство Запорожской атомной электростанции предложило представителям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) провести дополнительные замеры радиации на фоне сообщений о якобы росте ее уровня. Об этом заявил директор ЗАЭС Юрий Черничук.

«Сегодня мы попросили дополнительно произвести замеры. После этого появилась публикация агентства о том, что это был фейк», — сообщил он журналистам.

По словам Черничука, днем ранее ЗАЭС опубликовала реальные цифры показателей радиации. Позднее в Сети появилась якобы публикация МАГАТЭ о том, что заявления украинской стороны о повышенном радиационном фоне являются ложными.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении постпреда РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, что киевский режим оказывает колоссальное давление на персонал Запорожской АЭС.

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