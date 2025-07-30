На Запорожской АЭС предложили МАГАТЭ провести дополнительные замеры радиации

Руководство Запорожской атомной электростанции предложило представителям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) провести дополнительные замеры радиации на фоне сообщений о якобы росте ее уровня. Об этом заявил директор ЗАЭС Юрий Черничук.
«Сегодня мы попросили дополнительно произвести замеры. После этого появилась публикация агентства о том, что это был фейк», — сообщил он журналистам.
По словам Черничука, днем ранее ЗАЭС опубликовала реальные цифры показателей радиации. Позднее в Сети появилась якобы публикация МАГАТЭ о том, что заявления украинской стороны о повышенном радиационном фоне являются ложными.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении постпреда РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, что киевский режим оказывает колоссальное давление на персонал Запорожской АЭС.