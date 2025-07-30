На Украине снова вспыхнули протесты из-за решения Зеленского

«Накануне голосования за закон, который должен вернуть независимость и полномочия антикоррупционным органам, сотни людей снова вышли на акцию в центре Киева перед театром Франко», — уточнили в публикации. Также в поддержку НАБУ и САП вечером 30 июля выступили жители Харькова, Днепра, Одессы, Львова и Запорожья.