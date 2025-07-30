ОП РФ и 61 крупнейшая НКО договорились о независимом контроле за выборами

Алёна Булгакова, председатель Комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан, пригласила представителей общественных организаций к участию в образовательных мероприятиях. Речь идёт как об очных семинарах в регионах, так и об онлайн-вебинарах, где эксперты расскажут о методах контроля за дистанционным электронным голосованием. Булгакова также отметила, что в дни голосования на площадке Общественной палаты будет работать Ситуационный центр с насыщенной программой, и призвала организации к активному взаимодействию.