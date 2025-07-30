WSJ: сенаторы США предлагают создать фонд оружия для Украины, который будет финансироваться ЕС

Сенаторы надеются, что поток финансирования фонда будет составлять $5−8 млрд в год. В списке вероятных доноров фонда указываются Германия и Великобритания. Законодатели планируют включить положение о создании фонда в законопроект об ассигнованиях на нужды национальной обороны (NDAA) и принять его в этом году.