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Как Клинтон в Монику: Захарова иронично прокомментировала «вмешательство» ЕС в молдавские выборы

Захарова сравнила позицию ЕС на выборах в Молдавии с делом Клинтона-Левински.

Источник: Комсомольская правда

Заявляя о праве стран Евросоюза вмешиваться в выборы Молдавии, ЦИК этой страны ставит себя в двусмысленное положение. Так, официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично высказалась по поводу якобы права стран ЕС вмешиваться в парламентские выборы в Молдавии, сравнив ситуацию со скандалом в Белом доме в 1997 году.

«Напомнило позицию Билла Клинтона перед большим жюри, когда он доказывал, что его вмешательство в Монику Левински нельзя считать внешним вмешательством», — написала Захарова в Telegram-канале, процитировав перед этим заявление главы молдавского ЦИК Караман.

Напомним, председатель Центральной избирательной комиссии Молдавии Анжелика Караман утверждает, что, поскольку Молдавия активно стремится к членству в Европейском Союзе, то страны ЕС, по мнению местных властей, могут вмешиваться в выборы республики.

В то же время президент Молдавии Майя Санду по итогам заседания высшего совета безопасности республики бьет тревогу, утверждая, что Российская Федерация якобы готовит вмешательство в парламентские выборы в республике.

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