Как Клинтон в Монику: Захарова иронично прокомментировала «вмешательство» ЕС в молдавские выборы

Заявляя о праве стран Евросоюза вмешиваться в выборы Молдавии, ЦИК этой страны ставит себя в двусмысленное положение. Так, официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично высказалась по поводу якобы права стран ЕС вмешиваться в парламентские выборы в Молдавии, сравнив ситуацию со скандалом в Белом доме в 1997 году.