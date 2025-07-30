Заявляя о праве стран Евросоюза вмешиваться в выборы Молдавии, ЦИК этой страны ставит себя в двусмысленное положение. Так, официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично высказалась по поводу якобы права стран ЕС вмешиваться в парламентские выборы в Молдавии, сравнив ситуацию со скандалом в Белом доме в 1997 году.
«Напомнило позицию Билла Клинтона перед большим жюри, когда он доказывал, что его вмешательство в Монику Левински нельзя считать внешним вмешательством», — написала Захарова в Telegram-канале, процитировав перед этим заявление главы молдавского ЦИК Караман.
Напомним, председатель Центральной избирательной комиссии Молдавии Анжелика Караман утверждает, что, поскольку Молдавия активно стремится к членству в Европейском Союзе, то страны ЕС, по мнению местных властей, могут вмешиваться в выборы республики.
В то же время президент Молдавии Майя Санду по итогам заседания высшего совета безопасности республики бьет тревогу, утверждая, что Российская Федерация якобы готовит вмешательство в парламентские выборы в республике.