Кадыров высказался о победе, врагах и почему не смеется

Глава Чечни рассказал и злобе врага, причиной которой является наша неподкупность. И они не способны украсть или придумать то, что «в каждом из нас есть». А это, по его словам, честь и память о павших воинах. И заключил: «Нас не сломать», потому что наш народ стоит «за своих, за землю, за истину». И предупредил, что победа уже не за горами.