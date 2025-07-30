Кадыров высказался о победе, врагах и почему не смеется

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров дал характеристику врагам России и рассказал, почему он больше не смеется. Соответствующий пост он опубликовал в своем телеграм-канале.
«Где-то там, за нашими спинами, враг неспокоен. Он строит свои планы, плетет интриги, мечтает, чтобы мы сломались. Он не может спать, поскольку тревожит одно: мы все еще здесь. Мы не исчезли, не упали на колени, не стали умолять», — отметил он.
И добавил, что наш народ стал другим. В нем стало больше хладнокровия и собранности. И при этом он молчалив. Кадыров подчеркнул, что сейчас не время для смеха, поэтому его смех давно не видели. Он ждет момента. А пока смотрит и запоминает.
Глава Чечни рассказал и злобе врага, причиной которой является наша неподкупность. И они не способны украсть или придумать то, что «в каждом из нас есть». А это, по его словам, честь и память о павших воинах. И заключил: «Нас не сломать», потому что наш народ стоит «за своих, за землю, за истину». И предупредил, что победа уже не за горами.