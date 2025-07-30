Власти Афганистана, контролируемые движением «Талибан», выразили недовольство политикой ООН, которая продолжает признавать представителя прежнего правительства в организации.
Как сообщает Ariana News, официальный представитель Исламского Эмирата Забиулла Моджахед заявил, что ООН утратила нейтралитет и действует в интересах западных стран.
Моджахед подчеркнул, что нынешний представитель Афганистана в ООН Насир Ахмад Фаик был назначен предыдущей властью и не обладает легитимностью. По словам представителя талибов, Фаик не отражает позицию афганского народа.
Ранее сообщалось, что власти Афганистана неожиданно объяснились за «могилу для русских» в гимне «Талибана».