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Представитель талибов обвинил ООН в работе на западные страны

Власти Афганистана, контролируемые движением «Талибан», выразили недовольство политикой ООН, которая продолжает признавать представителя прежнего правительства в организации.

Власти Афганистана, контролируемые движением «Талибан», выразили недовольство политикой ООН, которая продолжает признавать представителя прежнего правительства в организации.

Как сообщает Ariana News, официальный представитель Исламского Эмирата Забиулла Моджахед заявил, что ООН утратила нейтралитет и действует в интересах западных стран.

Моджахед подчеркнул, что нынешний представитель Афганистана в ООН Насир Ахмад Фаик был назначен предыдущей властью и не обладает легитимностью. По словам представителя талибов, Фаик не отражает позицию афганского народа.

Ранее сообщалось, что власти Афганистана неожиданно объяснились за «могилу для русских» в гимне «Талибана».

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