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Харрис не будет баллотироваться на пост губернатора Калифорнии

ВАШИНГТОН, 30 июл — РИА Новости. Бывший вице-президент и кандидат в президенты США Камала Харрис объявила о своем решении не баллотироваться на пост губернатора Калифорнии в следующем году.

Источник: AP 2024

«Я люблю этот штат, его людей и его перспективы. Это мой дом. Но после глубоких раздумий я решила, что не буду баллотироваться на пост губернатора на этих выборах», — говорится в заявлении Харрис, опубликованном в соцсети Facebook*.

Харрис также подчеркнула, что глубоко убеждена в необходимости новых подходов к политике, так как нынешняя система «слишком часто подводила американцев». Тем не менее, она выразила свою поддержку демократической партии и готовность продолжать диалог с избирателями, пообещав поделиться подробностями о новых инициативах в ближайшие месяцы.

Отказ от участия в выборах губернатора открывает перед Харрис возможность вновь баллотироваться на пост президента в 2028 году. Хотя бывший вице-президент и высказывала сомнения в своем стремлении к выборным должностям, результаты исследования фирмы Echelon Insights свидетельствуют о ее потенциальной поддержке. Если бы праймериз Демократической партии 2028 года проводились сейчас, за Харрис проголосовали бы 26% респондентов. Среди других кандидатов, пользующихся наибольшей популярностью, можно выделить нынешнего губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома и бывшего министра транспорта США Пита Буттиджича.

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