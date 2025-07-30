Трамп анонсировал нефтяную сделку с Пакистаном

Президент США Дональд Трамп объявил о заключении соглашения с Пакистаном о совместной разработке нефтяных месторождений. Соответствующее заявление он сделал в своей социальной сети Truth Social.
По словам Трампа, стороны уже выбирают американскую нефтяную компанию, которая возглавит проект. Он также не исключил, что в будущем Пакистан может поставлять нефть в Индию.
Кроме того, президент США сообщил о планах встретиться с торговой делегацией из Южной Кореи для обсуждения снижения 25-процентных пошлин на импортные товары.
Читайте также: Пекин «послал» Трампа: Китай не откажется от российской нефти.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше