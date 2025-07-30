Семь человек погибли в авиакатастрофе на юге Венесуэлы

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семь человек погибли в результате авиакатастрофы в штате Амасонас на юге Венесуэлы во вторник. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на заявление министра обороны Венесуэлы Владимира Падрино Лопеса.