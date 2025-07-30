Семь человек погибли в авиакатастрофе на юге Венесуэлы

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семь человек погибли в результате авиакатастрофы в штате Амасонас на юге Венесуэлы во вторник. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на заявление министра обороны Венесуэлы Владимира Падрино Лопеса.
Потерпевший крушение самолет принадлежал венесуэльским военно-воздушным силам и выполнял миссию по перевозке коренного населения.
На борту находились десять человек, в том числе трое членов экипажа. Согласно заявлению, в результате крушения погибли второй пилот и шесть пассажиров.
По словам министра, эвакуация тел будет завершена в самое ближайшее время, причина инцидента расследуется. −0-