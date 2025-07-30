Арабские страны впервые осудили ХАМАС и призвали его отказаться от сектора Газа

Страны Лиги арабских государств впервые осудили действия ХАМАС и потребовали от группировки отказаться от власти над сектором Газа. Они подписали совместную декларацию с Евросоюзом на конференции ООН. В документе также содержится призыв к разоружению ХАМАС, передаче контроля Палестинской автономии и упоминание о возможном вводе международных сил в Газу.