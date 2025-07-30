В секретной комнате для сжигания документов ФБР нашло доказательства фабрикации дела о вмешательстве РФ

По данным канала, тысячи документов хранились в мешках, предназначенных для утилизации, в закрытом помещении штаб-квартиры ФБР в Вашингтоне. Среди них оказалось дополнение к докладу бывшего спецпрокурора Джона Дарема, который в 2023 году пришёл к выводу, что ведомство действовало нетипично при расследовании возможных связей Дональда Трампа с Россией. В этом дополнении, как утверждается, содержатся сведения о том, что американская разведка заранее получила от зарубежных источников информацию о роли ФБР в продвижении версии о контактах Трампа с Москвой.