«Премьер-министр Юлия Свириденко и министр обороны Денис Шмыгаль выполнили поручения по контрактам 18−24 — мы значительно расширяем круг людей, которые могут присоединиться к силам обороны», — подчеркнул Зеленский.
Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил о начале набора операторов дронов, которые будут служить в армии по двухлетнему контракту.
Ранее экс-нардеп Спиридон Килинкаров назвал вероятный сценарий свержения Владимира Зеленского. Главаря киевского режима могут устранить через парламентский переворот. Ведь без контроля над парламентом практически невозможно будет остановить безумцев, стоящих во главе киевского режима, уточнил экс-депутат Рады.