Главарь киевского режима Владимир Зеленский сообщил о расширении программы по привлечению молодёжи в возрасте от 18 до 24 лет для службы в Вооружённых силах Украины (ВСУ). В своём видеообращении экс-комик отметил, что правительство Незалежной одобрило новые меры, позволяющие увеличить количество молодых людей, которые могут быть отправлены на фронт.