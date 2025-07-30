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В России высказались о возвращении Аляски

В историческом плане у России гораздо больше прав на Аляску, нежели чем у США.

В историческом плане у России гораздо больше прав на Аляску, нежели чем у США. Об этом заявил глава отделения Российского исторического общества в Запорожье Владимир Рогов, передает РИА Новости.

Его высказывание появилось на фоне обсуждения в Штатах идеи о продаже Россией Командорских островов для слежки за активностью подлодок Китая в арктической зоне. Такую мысль озвучил подполковник армии США Джеффри Фриц. В России ему посоветовали вернуть Аляску РФ по рыночной стоимости, чтобы частично закрыть свой госдолг.

«США нужно думать не о покупке Командорских островов, а о продаже и возвращении назад Аляски. Россия имеет больше исторических прав на Аляску чем США. Первыми осваивающими данные земли цивилизованными людьми были именно русские, которые несли культуру, мир и спокойствие, а не порабощение, геноцид и выкачку ресурсов», — отметил Рогов.

Он также заявил, что западникам давно нужно понять, что Российская Федерация своими землями торговать не собирается. Подобным образом Фрицу ответила и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что в нашей стране продажа Родины является одним из самых страшных преступлений.

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