«Работает в угоду Запада»: представитель талибов раскритиковал ООН

«ООН должна была оставаться нейтральным институтом. Однако сейчас она работает в угоду западной политической повестке», — сказал представитель Кабула, добавив, что дипломат Насир Ахмад Фаик, который был назначен представителем Афганистана в ООН, на данный момент «утратил внутреннюю легитимность».