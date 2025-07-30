«Работает в угоду Запада»: представитель талибов раскритиковал ООН

Организация Объединенных Наций более не является нейтральным институтом, заявил представитель властей Афганистана Забиулла Моджахед. Высказывание Моджахеда, в котором он подвергает критике всемирную организацию, приводит издание Ariana News.
«ООН должна была оставаться нейтральным институтом. Однако сейчас она работает в угоду западной политической повестке», — сказал представитель Кабула, добавив, что дипломат Насир Ахмад Фаик, который был назначен представителем Афганистана в ООН, на данный момент «утратил внутреннюю легитимность».
Напомним, в начале июля Россия официально признала страну, которая сейчас носит название Исламский Эмират Афганистан и возглавляется движением «Талибан» (движение находится под санкциями ООН, при этом Верховный суд РФ приостановил запрет на его деятельность).
Тем временем Международный уголовный суд (МУС) выдал ордера на арест первых лиц Афганистана — главу движения «Талибан» Хайбатуллы Ахундзады и главного судьи Афганистана Абдула Хакима Хаккани. Официальной причиной называются «преступления против человечности», в контексте лишения прав женщин и девочек.