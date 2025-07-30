Рамзан Кадыров опубликовал пост об изменениях в своем характере

Кадыров ранее заявил, что враги не дождутся его смерти, а его непоявление на совещаниях не означает проблемы со здоровьем или смерть. Слухи о якобы проблемах со здоровьем Кадырова, распространяемые его анонимными недоброжелателями, появились больше года назад. Сам Кадыров неоднократно опровергал это, в том числе публикуя видео, где он занимается спортом.