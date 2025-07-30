Трамп подписал указ о повышении пошлин на импорт из Бразилии до 50%

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий увеличение ставки таможенных пошлин на импорт товаров и услуг из Бразилии до 50%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы Белого дома.
Как утверждается, решение принято в связи с тем, что действия правительства Бразилии представляют собой «угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов». В документе также отмечается, что повышение пошлин производится в связи с судебным процессом, который идет над предыдущим президентом Бразилии Жаиром Болсонару на родине. По версии Вашингтона, это дело является «политически мотивированным», а шаги правительства Бразилии наносят вред «компаниям, свободе слова граждан, внешней политике и экономике США».
О намерении ввести с 1 августа в отношении Бразилии пошлины в размере 50% Трамп предупредил в начале текущего месяца.
Болсонару активно поддерживал Трампа, а тот отвечал взаимностью. Болсонару запрещено занимать государственные должности до 2030 года из-за подозрений суда в содействии беспорядкам в бразильской столице в январе 2023 года. Это произошло уже после вступления в должность действующего президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы. В конце июня Болсонару смог собрать 12,4 тыс. человек на митинге в поддержку собственной амнистии и допуска к выборам главы государства в 2026 году. Эта акция состоялась в Сан-Паулу.
Комментируя ранее высказывания Трампа по ситуации вокруг Болсонару, Луис Инасиу Лула да Силва выразил мнение, что американскому лидеру следует «меньше сидеть в интернете и больше заниматься исполнением обязанностей главы государства». В Бразилии «уже был такой президент», и для него наиболее важным оказалось удовлетворение «мелких, местами незаконных потребностей», сказал Лула да Силва. Бразильский портал G1 считает, что речь шла о Болсонару, поражение которому действующий лидер нанес на выборах в 2022 году.
2 апреля Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в размере 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные — 9 апреля. В тот же день президент США сообщил о 90-дневной приостановке действия части ответных пошлин, что, как пояснили в Белом доме, связано с проведением торговых консультаций. На этот период действует универсальный тариф в размере 10%. 27 июня Трамп уточнил, что США уведомят в течение примерно полутора недель целый ряд стран, с которыми не будут подписывать отдельные соглашения, о дальнейших условиях двусторонней торговли, то есть о ставках пошлин на поставляемые ими на американский рынок товары. К рассылке этих оповещений администрация США приступила в начале июля. −0-