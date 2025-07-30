ВС РФ водрузили триколор на малый Антоновский железнодорожный мост

Российские военнослужащие установили государственный флаг на малом Антоновском железнодорожном мосту, расположенному на линии передовой через Днепр в Херсонской области.
Об этом проинформировал глава региона Владимир Сальдо.
По его словам, украинские источники распространяют недостоверные сведения о действиях диверсионных групп на левом берегу. Однако, как утверждает губернатор, на этом участке размещены российские флаги и знаки, указывающие на присутствие разведывательной бригады 18-й общевойсковой армии, которые были размещены прямо на мосту.
Сальдо также опубликовал видеозапись с кадрами флагов, развевающихся на конструкции, подчеркнув, что утверждения о контроле украинской стороны над территорией не соответствуют действительности — по его версии, в районе остались только российские силы.
Ранее военные предупредили о попытке контрнаступления ВСУ на Курск и Брянск.