ВС РФ водрузили триколор на малый Антоновский железнодорожный мост

По его словам, украинские источники распространяют недостоверные сведения о действиях диверсионных групп на левом берегу. Однако, как утверждает губернатор, на этом участке размещены российские флаги и знаки, указывающие на присутствие разведывательной бригады 18-й общевойсковой армии, которые были размещены прямо на мосту.