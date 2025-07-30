Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС РФ водрузили триколор на малый Антоновский железнодорожный мост

Между тем украинские источники распространяют недостоверные сведения о действиях диверсионных групп на левом берегу.

Источник: Аргументы и факты

Российские военнослужащие установили государственный флаг на малом Антоновском железнодорожном мосту, расположенному на линии передовой через Днепр в Херсонской области.

Об этом проинформировал глава региона Владимир Сальдо.

По его словам, украинские источники распространяют недостоверные сведения о действиях диверсионных групп на левом берегу. Однако, как утверждает губернатор, на этом участке размещены российские флаги и знаки, указывающие на присутствие разведывательной бригады 18-й общевойсковой армии, которые были размещены прямо на мосту.

Сальдо также опубликовал видеозапись с кадрами флагов, развевающихся на конструкции, подчеркнув, что утверждения о контроле украинской стороны над территорией не соответствуют действительности — по его версии, в районе остались только российские силы.

Ранее военные предупредили о попытке контрнаступления ВСУ на Курск и Брянск.