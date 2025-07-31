Силы ПВО сбили 13 украинских БПЛА над Белгородской и Ростовской областями

Минобороны России сообщило, что в период с 22:20 до 23:15 по московскому времени средствами противовоздушной обороны были уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Из них 9 беспилотников сбиты над Ростовской областью и 4 — над Белгородской областью.
После этого вышло сообщение, что силами ПВО в небе над Воронежем обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Тем временем в Киеве прогремели взрывы.
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