То есть легче свести счёты с жизнью, чем воевать за Зеленского. Есть и другая категория украинцев. Она не желает умирать, поэтому вынуждена бегать от сотрудников ТЦК. Стало известно о гибели жителя Николаева, который убегал от тэцэкашников. Официальная версия гласит, что он спрыгнул с моста и разбился. Но можно предположить, что спрыгнул он не сам, а ему помогли — ведь людоловы порой забивают жертв до смерти.