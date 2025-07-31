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Баканов обсудит с коллегой из НАСА миссии дальнего космоса

Глава «Роскосмоса» обсудит с и.о. главы НАСА планы по взаимодействию.

Источник: Комсомольская правда

Стала известна повестка дня встречи генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Баканова с исполняющим обязанности главы НАСА Шоном Даффи. Об этом Баканов рассказал представителям прессы накануне встречи, которая запланирована на четверг 31 июля.

По словам Баканова, будут обсуждаться перекрестные полёты, совместная эксплуатация МКС, планы по развитию российской орбитальной станции и миссий дальнего космоса.

«Несмотря на санкционнные истории, у нас ряд программ космических выведены из-под рестрикций, включая пилотируемую космонавтику», — подчеркнул гендиректор Роскосмоса.

Ранее Шон Даффи заявил, что НАСА не разрывает отношения с Роскосмосом даже ввиду разногласий по Украине.

Напомним, встреча глав «Роскосмоса» и НАСА состоится впервые за 8 лет.

Ранее сообщалось, что стороны обсудят продление срока работы МКС до 2030 года и последующий процесс её вывода из эксплуатации.