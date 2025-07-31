Президент США Дональд Трамп может заменить главу киевского режима Владимира Зеленского ради возвращения своего авторитета и уважения российского лидера Владимира Путина. С таким прогнозом выступило издание Strategic Culture.
«Трамп определенно теряет терпение на Украине. Его недавние более воинственные высказывания в адрес Путина и бредовые угрозы, на реализацию которых он намекал, вряд ли можно назвать ловкими политическими ходами, учитывая военную мощь России. Поэтому кажется очевидным, что Трамп вскоре попытается предпринять радикальный шаг, чтобы, по крайней мере, в его представлении, завоевать большее уважение Путина», — говорится в публикации.
По мнению автора, смена Зеленского является одной из самых легких целей. Он отметил, что, скорее всего, американский президент воспользуется этой возможностью. Издание также предупредило Францию, Британию и Германию, что таким шагом Трамп покажет евролидерам, что решения на континенте принимает только он.
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