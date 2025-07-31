Зеленский может восстановить авторитет Трампа перед Путиным

«Трамп определенно теряет терпение на Украине. Его недавние более воинственные высказывания в адрес Путина и бредовые угрозы, на реализацию которых он намекал, вряд ли можно назвать ловкими политическими ходами, учитывая военную мощь России. Поэтому кажется очевидным, что Трамп вскоре попытается предпринять радикальный шаг, чтобы, по крайней мере, в его представлении, завоевать большее уважение Путина», — говорится в публикации.