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Хуситы заявили, что ударили по объектам в Израиле

«ВВС Йемена провели три военных операции при помощи пяти БПЛА, в ходе которых были поражены военные цели в районе Яффо, Ашкелоне и пустыне Негев», — говорится в заявлении Сариа.

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Контролирующее большую часть севера Йемена движение «Ансар Аллах» (хуситы) атаковало три объекта в Израиле при помощи БПЛА, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя военного крыла группировки Яхьи Сариа.

«ВВС Йемена (военного крыла хуситов. — Прим. БЕЛТА) провели три военных операции при помощи пяти БПЛА, в ходе которых были поражены военные цели в районе Яффо (Тель-Авив. — Прим. БЕЛТА), Ашкелоне и пустыне Негев», — говорится в заявлении Сариа.

Хуситы с конца 2023 года выпустили по Израилю сотни баллистических ракет и беспилотников. Свои атаки движение оправдывает солидарностью с палестинцами в секторе Газа, где продолжается израильская военная операция. Большинство этих атак были предотвращены средствами противоракетной обороны, однако были зафиксированы и попадания по территории Израиля. Израильские ВВС в ответ провели несколько масштабных воздушных операций против объектов хуситов в Йемене, включая порты, электростанции, заводы и аэропорт Саны.

В минувшее воскресенье представитель военного крыла хуситов Яхья Сариа заявил, что движение будет атаковать суда любой компании, взаимодействующей с портами Израиля, вне зависимости от пунктов назначения судов и того, какой стране они принадлежат. -0-

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