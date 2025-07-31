Принцесса Беатрис вышла на публику с дочерью Афиной

Принцесса Беатрис, внучка королевы Елизаветы II, впервые появилась на публике с младшей дочерью Афиной, которой исполнился год. Об этом сообщает People.
На параде, посвящённом победе женской сборной Англии на чемпионате Европы по футболу 2025 года, принцесса и её супруг Эдоардо Мапелли Моцци присутствовали вместе с тремя детьми. Для Афины это стало первым выходом в свет с момента рождения. Вместе с ней мероприятие посетили старшая дочь пары Сиенна Элизабет и сын Эдоардо от предыдущих отношений — Кристофер Вульф.
Ранее сообщалось, что Беатрис стала мамой во второй раз, родив девочку с весом около двух килограммов. По информации источников, ребёнок появился на свет значительно раньше срока.