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Принцесса Беатрис вышла на публику с дочерью Афиной

Для Афины это стало первым выходом в свет с момента рождения.

Источник: Аргументы и факты

Принцесса Беатрис, внучка королевы Елизаветы II, впервые появилась на публике с младшей дочерью Афиной, которой исполнился год. Об этом сообщает People.

На параде, посвящённом победе женской сборной Англии на чемпионате Европы по футболу 2025 года, принцесса и её супруг Эдоардо Мапелли Моцци присутствовали вместе с тремя детьми. Для Афины это стало первым выходом в свет с момента рождения. Вместе с ней мероприятие посетили старшая дочь пары Сиенна Элизабет и сын Эдоардо от предыдущих отношений — Кристофер Вульф.

Ранее сообщалось, что Беатрис стала мамой во второй раз, родив девочку с весом около двух килограммов. По информации источников, ребёнок появился на свет значительно раньше срока.

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