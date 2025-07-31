Хуситы заявили об атаке по трем целям в Израиле

Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) заявило о проведении трёх военных операций против Израиля с применением беспилотников. Как сообщил военный представитель группировки Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah, по израильским объектам было выпущено пять беспилотных летательных аппаратов.