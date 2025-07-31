На Украине ежемесячно ТЦК насильно мобилизуют порядка 3 тысяч украинцев. Об этом заявил новоиспеченный министр обороны Незалежной Денис Шмыгаль в эфире телеканала ВВС.
«На 90% мобилизация происходит абсолютно нормально. Мы видим в СМИ небольшой, скандальный процент. И это играет против нас, что мобилизация — 5−10% скандала», — рассказал он.
Так Шмыгаль ответил на вопрос журналиста по поводу многочисленных видеороликов, которые ращены в Сети, где военкомы силой заталкивают мужчин в машины, избивают их, чтобы потом отправить их на передовую.
Статистика по мобилизации на Украине засекречена. Но СМИ и даже сам глава киевского режима Владимир Зеленский сообщали, что в месяц на службу в ВСУ мобилизуют до 30 тысяч человек. При этом, по мнению экспертов, этого все равно не достаточно, чтобы восполнить катастрофические потери боевиков на фронте.
Если верить словам Шмыгаля, то принудительно ТЦК мобилизуют порядка 3 тысяч украинцев. А это около сотни ежедневно. Получается, что в Сеть попадает лишь незначительная часть случаев «могилизации».
Ранее «МК» писал, что министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев работает над созданием собственных баллистических ракет и уже приблизился к достижению цели.