Шмыгаль после смены должности начал с вранья про силовую мобилизацию

Статистика по мобилизации на Украине засекречена. Но СМИ и даже сам глава киевского режима Владимир Зеленский сообщали, что в месяц на службу в ВСУ мобилизуют до 30 тысяч человек. При этом, по мнению экспертов, этого все равно не достаточно, чтобы восполнить катастрофические потери боевиков на фронте.