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Канада намерена признать Палестину

ВАШИНГТОН, 31 июл — РИА Новости. Канада намерена признать Государство Палестина на предстоящей сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре, заявил премьер-министр страны Марк Карни.

Источник: © РИА Новости

«Канада намерена признать Государство Палестина на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2025 года. Это намерение основано на приверженности Палестинской администрации столь необходимым реформам, включая обязательства президента Палестинской администрации (Махмуда) Аббаса коренным образом реформировать систему управления, провести всеобщие выборы в 2026 году, в которых ХАМАС не сможет участвовать, и демилитаризовать Палестинское государство», — говорится в заявлении Карни.

Канада призвала ХАМАС отпустить всех заложников и настаивает на том, чтобы это движение не принимало никакой роли в будущем управлении Палестины. Оттава также раскритиковала действия Израиля, усугубляющие гуманитарный кризис в Секторе Газа, следует из заявления.

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