В Южной Каролине на фабрике нашли радиоактивный улей

На территории бывшего завода в Южной Каролине, где ранее выпускались компоненты для ядерного вооружения, рабочие обнаружили радиоактивный улей, передаёт телеканал CBS.
Согласно данным источника, улей был найден во время проверки радиационного фона возле ёмкостей с жидкими ядерными отходами. Измерения показали, что уровень излучения превышал допустимые нормы в десять раз.
После обнаружения конструкцию обработали инсектицидом, затем демонтировали и утилизировали как радиоактивный мусор. При этом насекомых внутри не оказалось, а признаков утечки отходов зафиксировано не было.
Причиной радиационного загрязнения назвали длительное накопление загрязняющих веществ, сформировавшееся за годы функционирования объекта.