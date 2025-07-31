Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Южной Каролине на фабрике нашли радиоактивный улей

Измерения показали, что уровень излучения превышал допустимые нормы в десять раз.

Источник: Аргументы и факты

На территории бывшего завода в Южной Каролине, где ранее выпускались компоненты для ядерного вооружения, рабочие обнаружили радиоактивный улей, передаёт телеканал CBS.

Согласно данным источника, улей был найден во время проверки радиационного фона возле ёмкостей с жидкими ядерными отходами. Измерения показали, что уровень излучения превышал допустимые нормы в десять раз.

После обнаружения конструкцию обработали инсектицидом, затем демонтировали и утилизировали как радиоактивный мусор. При этом насекомых внутри не оказалось, а признаков утечки отходов зафиксировано не было.

Причиной радиационного загрязнения назвали длительное накопление загрязняющих веществ, сформировавшееся за годы функционирования объекта.