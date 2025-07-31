Тем временем политолог Сергей Марков высказал мнение, что Дональд Трамп выделяется как единственный реальный лидер среди западных политиков. Он отметил, что президент США хотя бы стремится противостоять бюрократии и опирается на поддержку избирателей, что делает его уникальной фигурой на фоне слабых политиков из ЕС.