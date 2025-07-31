В тайной комнате ФБР найдены конфиденциальные документы о начале расследования якобы имевшихся связей президента США Дональда Трампа с Россией. Документы обнаружил глава ФБР Кэш Патель в специальных «мешках для сжигания», информирует Fox News.
Сообщается, что речь идёт о нескольких тысячах документов. Источники, пожелавшие сохранить анонимность, информировали телеканал, что среди них находилось секретное приложение к докладу экс-спецпрокурора. В документе содержались разведданные о том, что «ФБР сыграет роль в распространении информации о предполагаемых связях Трампа с Россией», сказали собеседники FN.
Ранее ФБР признало, что «русский след» в штурме вашингтонского Капитолия оказался вымыслом.
Тем временем политолог Сергей Марков высказал мнение, что Дональд Трамп выделяется как единственный реальный лидер среди западных политиков. Он отметил, что президент США хотя бы стремится противостоять бюрократии и опирается на поддержку избирателей, что делает его уникальной фигурой на фоне слабых политиков из ЕС.