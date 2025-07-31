Посол США в Турции заявил, что Анкара и Вашингтон решат проблему с С-400

«Безусловно, мы найдем решение. [Система] С-400 — вопрос, возникший в 2017 году из-за недопонимания. 10 лет спустя мы находимся в совершенно иной обстановке и движемся к решению проблемы. Вопросы [истребителей] F-35, F-16 и [ЗРС] С-400, ставшие когда-то политическими трениями, имеют решение. Особенно сейчас, когда мы наращиваем объем торговли до $100 млрд в год и когда НАТО все больше ожидает от Турции помощи, советов и поддержки», — сказал дипломат в эфире телеканала Haberturk.